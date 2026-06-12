子供たちを連れて行ったスケートリンクで発生した、思わぬ事故。

【育児体験談】幼い我が子を連れて外出していたら、中年の女性が…

そこで手を差し伸べてくれたのは......。

長野県在住の40代女性（投稿時）・Sさんの実体験。

＜Sさんからのおたより＞

20年ちかく前の12月の祝日、私は子供2人といとこ2人を連れてスケートリンクにいきました。

割と空いていたものの、一組のカップルが楽しげに滑っては大きな声を上げてはしゃいでいて、私はちょっと引いていました。

しかし、その2人には本当にありがとうを伝えたいのです。

2歳の妹に姉がぶつかって

2歳だった下の娘が手袋をしないままリンクに飛び出してしまい、そこに姉がぶつかって指を切断してしまったのです。

半狂乱で泣き叫ぶ親子の元にあのカップルが駆け寄ってくれて、救急車を呼びティッシュを渡してくれて、私もなだめてくれました。

そして、指まで探してくれて、男性の方が見つけたそれを到着した救急隊に渡してくれました。

「看護師さんですか？」と聞くと「いいえ」とおっしゃいましたが、あの時に迅速に対応して頂き本当に感謝しております。

指はなんとかつながり、今では問題ありません。あの時のお2人には感謝してもしきれません。



【このコーナーでは読者のみなさんからの投稿を紹介しています】

名前も知らない、どこにいるかもわからない......。そんな誰かに伝えたい「ありがとう」や「ごめんなさい」、あるいは「どんなもんだい！」を心の中に秘めている、という人もいるだろう。

Jタウンネットでは読者の皆さんの「『ありがとう』と伝えたいエピソード」「『ごめんなさい』を伝えたいエピソード」「親切自慢エピソード」「親切目撃談」などを募集している。

読者投稿フォームもしくは公式X（＠jtown_net）のダイレクトメッセージ、メール（toko@j-town.net）から、具体的な内容（どんな風に親切にしてもらったのか、どんなことで助かったのか、どんなことをしてしまい謝りたいのかなど、500文字程度〜）、体験の時期・場所、あなたの住んでいる都道府県、年齢（20代、30代など大まかで結構です）、性別を明記してお送りください。秘密は厳守いたします。

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