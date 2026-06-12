いよいよ夏フェスシーズン到来！アウトドアブランドのコールマンは、年間を通してさまざまなアウトドアフェスに出展している。その付き合いは長く、なかには初開催から20年以上ともに歩んできたフェスもあるほどだ。今回は「コールマンとフェスに行こう！」を合言葉に、フェス歴20年のコールマンスタッフがおすすめする持ち物や必需品、お役立ちアイテムを紹介する。初めての夏フェスにドキドキしている人も、子どもと一緒に参戦を