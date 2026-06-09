ケーキを前に笑顔を見せる紀平の最新ショットが公開された(C)Getty Imagesフィギュアスケート・アイスダンスの紀平梨花が自身のインスタグラムを更新し、最新ショットを公開している。紀平はインスタに、ベージュのニットを着てケーキを前に笑顔を見せている写真を掲載すると、「JANU東京さんで、マネージャーさんに早めのお誕生日お祝いをしていただきました とっても素晴らしい場所で、ケーキが可愛くてすごく美味しかったで