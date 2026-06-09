「大人になって美しさが…」23歳フィギュア女子、最新ショットに「惚れました」「髪が綺麗で美人！」

ケーキを前に笑顔を見せる紀平の最新ショットが公開された(C)Getty Images

フィギュアスケート・アイスダンスの紀平梨花が自身のインスタグラムを更新し、最新ショットを公開している。

紀平はインスタに、ベージュのニットを着てケーキを前に笑顔を見せている写真を掲載すると、「JANU東京さんで、マネージャーさんに早めのお誕生日お祝いをしていただきました とっても素晴らしい場所で、ケーキが可愛くてすごく美味しかったです 次回はJANU東京さんで宿泊出来るよう、これから頑張っていきたいと思います」と綴っている。

【写真】ケーキを前に笑顔！紀平梨花の最新ショットをチェック

この投稿にはファンから「とても可愛いです」「可愛すぎるよ」「早めのお誕生日お祝いして頂けて良かったね」「梨花お姉さん とってもシャレオツ」「大人になって美しさが増しましたね」「髪が綺麗で美人！」「惚れました」といったコメントが寄せられていた。

23歳の紀平は、昨年9月に西山真瑚とアイスダンスカップルを結成。今年の5月29日には早稲田大学スケート部への入部が発表され、話題を呼んだ。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]