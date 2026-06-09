美容賢者11名がいますぐ使えるテクをガチ伝授！朝の仕込み術から外出中のお直し、アフターケアまで教えちゃいます。ヘア&メイクアップアーティスト辻村友貴恵福岡玲衣さんに師事し、2021年に独立。トレンドをキャッチし、卓越したセンスでオリジナルのメイクに落とし込む。タレントやアーティストからの指名多数。本誌をはじめ、さまざまな雑誌や広告、カタログ等で活躍中。@yukie_tsujimuramethod1｜肌テク効果の高い日焼け止