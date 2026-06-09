Soup Stock Tokyoは、2026年6月8日より、「Soup Stock Tokyo(※一部店舗を除く)」、冷凍スープの専門店「家で食べるスープストックトーキョー」全店とオンラインショップで、夏にぴったりの冷たいスープなどを楽しめるサマーギフトの販売を開始した。【写真】「ヴィシソワーズ」を含む「冷たいスープ」各種や彩り豊かな野菜をスープで楽しめるセット夏をいたわる、スープの贈りも