Soup Stock Tokyoより、夏にぴったりな冷凍スープなどを楽しめるサマーギフトが販売！
Soup Stock Tokyoは、2026年6月8日より、「Soup Stock Tokyo(※一部店舗を除く)」、冷凍スープの専門店「家で食べるスープストックトーキョー」全店とオンラインショップで、夏にぴったりの冷たいスープなどを楽しめるサマーギフトの販売を開始した。
【写真】「ヴィシソワーズ」を含む「冷たいスープ」各種や彩り豊かな野菜をスープで楽しめるセット
「店の味を自宅でも楽しんでほしい」という思いから誕生したSoup Stock Tokyoの冷凍スープ。今年のサマーギフトは、贈る人が「今年の夏も元気に過ごしてほしい」「スープ専門店のスープで気軽に贅沢気分を味わってほしい」という相手を思いやる気持ちを込められるよう、夏に店舗で人気の「ヴィシソワーズ」を含む「冷たいスープ」各種や彩り豊かな野菜をスープで楽しめるセットを用意。ギフトを受け取った人は電子レンジや湯煎で調理して、気軽に味わうことができる。
さまざまな食材が溶け込んだスープは、暑い季節にもすっと喉を通り、夏のほてった体を癒やしてくれる。お世話になった人や、遠くで暮らす家族、大切なあの人へ、夏にスープを贈ってみては？
■Soup Stock Tokyoにて販売の冷凍スープセット
■夏に人気の6スープセット
価格：1パック180グラム×6パック・ギフトボックス込み4161円(送料別)
内容：オマール海老のビスク／東京ボルシチ／東京参鶏湯(サンゲタン)／ヴィシソワーズ／イタリア産完熟トマトの冷たいクリームポタージュ／とうもろこしとさつま芋の冷たいスープ
■夏に人気の8スープセット
価格：1パック180グラム×8パック・ギフトボックス込み5381円(送料別)
内容：オマール海老のビスク／東京ボルシチ／東京参鶏湯(サンゲタン)／緑の野菜のミネストローネ／ヴィシソワーズ／イタリア産完熟トマトの冷たいクリームポタージュ／とうもろこしとさつま芋の冷たいスープ／えんどう豆の冷たいグリーンポタージュ
■夏に人気の10スープセット
価格：1パック180グラム×10パック・ギフトボックス込み6601円(送料別)
内容：オマール海老のビスク／東京ボルシチ／東京参鶏湯(サンゲタン)／緑の野菜のミネストローネ／ミネストローネ／ヴィシソワーズ(2個)／イタリア産完熟トマトの冷たいクリームポタージュ／とうもろこしとさつま芋の冷たいスープ／えんどう豆の冷たいグリーンポタージュ
※オンラインショップでは送料込みの価格で商品が表示される
※Soup Stock Tokyo各店、家で食べるスープストックトーキョーとオンラインショップでは価格とセット内容が一部異なる
■夏の贈りものにおすすめの常温ギフト各種
冷凍スープのほかに、常温で持ち歩きできるフリーズドライやレトルトカレーギフトも用意。
■フリーズドライ6種のスープセット
価格：1人前×8パック・ギフトボックス込み3541円(送料別)
■フリーズドライ4種のOkayuセット
価格：1人前×8パック・ギフトボックス込み3541円(送料別)
■レトルトカレーのセット
価格：6個セット・ギフトボックス込み3921円(送料別)、8個セット・ギフトボックス込み5061円(送料別)
■フリーズドライ4種のスープセット
価格：1人前×4パック・巾着S込み1771円
■フリーズドライ4種のOkayuセット
価格：1人前×4パック・巾着S込み1771円
※コットン巾着に入れるギフトは持ち帰りのみ。配送は不可
■販売場所
・Soup Stock Tokyo各店(自由が丘店、二子玉川店、西宮ガーデンズ店、アミュプラザ博多店、白馬店を除く)
・家で食べるスープストックトーキョー全店
・Soup Stock Tokyo公式オンラインショップ
・各種オンラインショップ(楽天市場／Amazon／Yahoo！ショッピング)
※それぞれ取り扱い商品が異なる場合あり
■贈りものを彩る、サマーギフト限定のデザイン
サマーギフト限定デザインの掛け紙やメッセージカードなどを用意。
■掛け紙／思い出
夏の思い出のような景色を、絵葉書風に仕上げたもの。夏空のような水色がさわやかな夏を表現している。
■メッセージカード
手書きで添えるメッセージは、なんだかちょっと特別。たったひと言だけでも、その思いに触れるだけで相手の心も温かくなるはず。
※店舗のみで用意。オンラインショップでは取り扱いなし
■ギフトタグ
冷凍スープをクーラーバッグに入れて、ギフトタグを付けて持ち帰りできる。
※店舗のみで用意。オンラインショップでは取り扱いなし
■短冊のし
「お中元」「暑中見舞い」「残暑御見舞い」はもちろん、10種類以上を用意。
■メッセージシール
カジュアルに、さりげなく思いを添えて。シールは全6種類を用意。
※オンラインショップでは、ショッピングモールごとに取り扱い種類が異なる
※店頭では「掛け紙」と「短冊のし」など組み合わせることも可能だが、オンラインショップでは併用不可
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】「ヴィシソワーズ」を含む「冷たいスープ」各種や彩り豊かな野菜をスープで楽しめるセット
「店の味を自宅でも楽しんでほしい」という思いから誕生したSoup Stock Tokyoの冷凍スープ。今年のサマーギフトは、贈る人が「今年の夏も元気に過ごしてほしい」「スープ専門店のスープで気軽に贅沢気分を味わってほしい」という相手を思いやる気持ちを込められるよう、夏に店舗で人気の「ヴィシソワーズ」を含む「冷たいスープ」各種や彩り豊かな野菜をスープで楽しめるセットを用意。ギフトを受け取った人は電子レンジや湯煎で調理して、気軽に味わうことができる。
■Soup Stock Tokyoにて販売の冷凍スープセット
■夏に人気の6スープセット
価格：1パック180グラム×6パック・ギフトボックス込み4161円(送料別)
内容：オマール海老のビスク／東京ボルシチ／東京参鶏湯(サンゲタン)／ヴィシソワーズ／イタリア産完熟トマトの冷たいクリームポタージュ／とうもろこしとさつま芋の冷たいスープ
■夏に人気の8スープセット
価格：1パック180グラム×8パック・ギフトボックス込み5381円(送料別)
内容：オマール海老のビスク／東京ボルシチ／東京参鶏湯(サンゲタン)／緑の野菜のミネストローネ／ヴィシソワーズ／イタリア産完熟トマトの冷たいクリームポタージュ／とうもろこしとさつま芋の冷たいスープ／えんどう豆の冷たいグリーンポタージュ
■夏に人気の10スープセット
価格：1パック180グラム×10パック・ギフトボックス込み6601円(送料別)
内容：オマール海老のビスク／東京ボルシチ／東京参鶏湯(サンゲタン)／緑の野菜のミネストローネ／ミネストローネ／ヴィシソワーズ(2個)／イタリア産完熟トマトの冷たいクリームポタージュ／とうもろこしとさつま芋の冷たいスープ／えんどう豆の冷たいグリーンポタージュ
※オンラインショップでは送料込みの価格で商品が表示される
※Soup Stock Tokyo各店、家で食べるスープストックトーキョーとオンラインショップでは価格とセット内容が一部異なる
■夏の贈りものにおすすめの常温ギフト各種
冷凍スープのほかに、常温で持ち歩きできるフリーズドライやレトルトカレーギフトも用意。
■フリーズドライ6種のスープセット
価格：1人前×8パック・ギフトボックス込み3541円(送料別)
■フリーズドライ4種のOkayuセット
価格：1人前×8パック・ギフトボックス込み3541円(送料別)
■レトルトカレーのセット
価格：6個セット・ギフトボックス込み3921円(送料別)、8個セット・ギフトボックス込み5061円(送料別)
■フリーズドライ4種のスープセット
価格：1人前×4パック・巾着S込み1771円
■フリーズドライ4種のOkayuセット
価格：1人前×4パック・巾着S込み1771円
※コットン巾着に入れるギフトは持ち帰りのみ。配送は不可
■販売場所
・Soup Stock Tokyo各店(自由が丘店、二子玉川店、西宮ガーデンズ店、アミュプラザ博多店、白馬店を除く)
・家で食べるスープストックトーキョー全店
・Soup Stock Tokyo公式オンラインショップ
・各種オンラインショップ(楽天市場／Amazon／Yahoo！ショッピング)
※それぞれ取り扱い商品が異なる場合あり
■贈りものを彩る、サマーギフト限定のデザイン
サマーギフト限定デザインの掛け紙やメッセージカードなどを用意。
■掛け紙／思い出
夏の思い出のような景色を、絵葉書風に仕上げたもの。夏空のような水色がさわやかな夏を表現している。
■メッセージカード
手書きで添えるメッセージは、なんだかちょっと特別。たったひと言だけでも、その思いに触れるだけで相手の心も温かくなるはず。
※店舗のみで用意。オンラインショップでは取り扱いなし
■ギフトタグ
冷凍スープをクーラーバッグに入れて、ギフトタグを付けて持ち帰りできる。
※店舗のみで用意。オンラインショップでは取り扱いなし
■短冊のし
「お中元」「暑中見舞い」「残暑御見舞い」はもちろん、10種類以上を用意。
■メッセージシール
カジュアルに、さりげなく思いを添えて。シールは全6種類を用意。
※オンラインショップでは、ショッピングモールごとに取り扱い種類が異なる
※店頭では「掛け紙」と「短冊のし」など組み合わせることも可能だが、オンラインショップでは併用不可
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。