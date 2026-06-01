【水瓶座】2026年 6月の運勢タロット鑑定師mimielさんによる12星座別占い。6月あなたの運勢は?水瓶座（1/20~2/18）「楽しい」がそのまま運を育てる「やらなきゃ」に追われたままでは、6月にあなたへ吹く華やかな追い風を、受け取りそびれてしまいます。今月は、趣味も推し活も創作も、自分の「好き」に夢中になるほど、まわりの空気まで明るく変わっていく時。月の中盤からは恋愛や自己表現にとびきり強い追い風が吹き、これまで遠