お酒をこよなく愛するアナウンサー・宇賀なつみさんの「ほろ酔いおつまみ」。今回は、『胡同（フートン）』のKFC（コリアンフライドチキン）です。しっかりとした辛味を楽しめるKFC（コリアンフライドチキン）8P \850。100％生マッコリをたっぷり楽しめるやかんマッコリ \2,200。編集S焼き肉がメインのお店で宇賀さんが推すチキンとは、気になりますね。宇賀さんこのチキン、辛味にパンチがあって最高なの！ ガツンと辛さがきて刺