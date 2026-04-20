お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造の妻・まさみさんが20日までにオフィシャルブログを更新。家族で映画を鑑賞したことを報告し、夫の思わぬ一面を明かした。 2015年12月に遠藤と結婚し、長男・空楽くん、次男・歌楽くんと２人の息子を育てているまさみさん。これまでもブログでは、自身の誕生日を祝う家族の写真や自宅のプール開きの様子など日常の様子を発信している。18日、「素晴らしい」と題してブログを更新したまさみさん。