「あなたは他の家に嫁いだのだから」と、親から冒頭のセリフとともに言われ、素直に従うべきか、悩んだ方もいるかもしれません。 今回の相談は、「長男だから」「名前もお墓も守ってもらうから」「他の家に入ったのだから財産は相続させない」という親からの言葉にビックリしたケースです。「嫁に出たから相続権がない」と思わせるような、親の言葉に本当に従うべきなのでしょうか。本記事で、検討してみましょう。