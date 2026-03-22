米ユナイテッド航空によれば、音声または動画コンテンツを視聴する際にヘッドホンを使わない乗客は、搭乗を拒否されたり、機内から降ろされたりする可能性がある/Artur Debat/Moment RF/Getty Images（CNN）米ユナイテッド航空はこのほど、運送約款を改定し、「音声または動画コンテンツを視聴する際にヘッドホンを使わない乗客」について、搭乗を拒否されたり、機内から降ろされたりする可能性があると明記した。米連邦航空局（FA