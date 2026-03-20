11インチAndroidタブレット「Galaxy Tab A11+ 5G SM-X238Q」がKDDIのIOTを完了！KDDIは19日、同社が提供している携帯電話サービス「au」および「UQ mobile」、「povo」や仮想移動体通信事業者（MVNO）が提供するau回線を用いた携帯電話サービスなどのau回線で利用できる相互接続性試験（IOT）をクリアしたIOT完了製品に新たにSamsung Electronicsの日本法人であるサムスン電子ジャパンが販売する11インチAndroidタブレット「Galaxy