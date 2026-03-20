ワールドシリーズ３連覇を目指すドジャースの開幕が２６日（日本時間２７日）に迫ってきた。開幕カードは本拠地ドジャー・スタジアムでダイヤモンドバックスを迎え撃ち、開幕投手は２年連続で山本由伸投手（２７）が務める予定となっている。そうした中、米スポーツサイト「ＴＨＥＬＩＮＥＳ」が伝えた珍妙なデータに地元紙「カリフォルニア・ポスト」（電子版）も着目した。その統計は野球観戦したファンが摂取するカロリー