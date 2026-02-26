世界No.1(＊)トマトケチャップブランドとして知られるハインツから、人気キャラクターピカチュウをデザインした「ピカチュウ逆さボトルケチャップ」が登場。2026年3月より全国の量販店などで発売されます。かわいいピカチュウのデザインボトルは全3種類で、食卓を楽しく彩るアイテム♡家族での食事時間やおうちごはんの時間に、思わず笑顔がこぼれるような特別なケチャップに注目です。 ピカチュウの限定デザイン登場