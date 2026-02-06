宇宙全体に張り巡らされた暗黒物質の、これまでで最も詳細な地図が完成した。ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の観測データの解析で明らかになったのは、目に見えない物質が銀河や星を形成し、やがて生命を育む惑星を誕生させた壮大な歴史だ。