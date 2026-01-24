ソシエダのペッレグリーノ・マタラッツォ監督が23日、ラ・リーガ第21節セルタ戦(25日)前々日の記者会見を行い、左ハムストリングを負傷した日本代表MF久保建英が日本で治療を行っていることを明かした。復帰までには「想定していたよりも長い時間がかかる」といい、地元紙『エル・ディアリオ・バスコ』は2か月間の離脱を見込んでいる。久保は今月18日、ラ・リーガ第20節バルセロナ戦に先発出場したが、後半21分に敵陣でスプリ