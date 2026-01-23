1月23日の午後、衆議院が解散されました。各党は、1月27日公示・2月8日投開票の衆議院選挙に向け、事実上の選挙戦に入りました。（衆議院・額賀福志郎 議長）「日本国憲法第7条により、衆議院を解散する」午後1時過ぎから行われた衆議院本会議で、額賀衆議院議長が「解散詔書」を読み上げ、衆議院は解散されました。衆議院選挙は1月27日公示、2月8日投開票の日程で行われます。解散から投開票までは16日間と、戦後最短。異例の短期