1月23日の午後、衆議院が解散されました。



各党は、1月27日公示・2月8日投開票の衆議院選挙に向け、事実上の選挙戦に入りました。



（衆議院・額賀福志郎 議長）

「日本国憲法第7条により、衆議院を解散する」



午後1時過ぎから行われた衆議院本会議で、額賀衆議院議長が「解散詔書」を読み上げ、衆議院は解散されました。



衆議院選挙は1月27日公示、2月8日投開票の日程で行われます。





解散から投開票までは16日間と、戦後最短。異例の短期決戦となります。今回の解散を受け、街の人は。（街の人は）「びっくりしました。このまましばらく（現政権で）いってもらって、判断したかったんですけど」「もうちょっと、暮らしが豊かになればいいなと思っています。期待しています」（街の人は）「いいんじゃないですか（高市さんを）応援しています」「政策そのものより、本当のことを言っているのが伝わってくる人に投票したい」（街の人は）「高市さんの考えは分かるのですが、この時期にというのはあります。（争点は）やっぱり物価高でしょうね」「中国とか、トランプさんとかの海外の関係もあるんでしょうけど、やっぱり庶民としては物価高だと思います」（街の人は）「高市さんが（解散を）発表した時は、すごい頼もしいリーダーだと思って感心しました」「この子たちが健やかに生活できるようになれば」（街の人は）「ガソリン税もそうだったが、わかりやすく生活に直面して対応してくれる人を推薦したい」