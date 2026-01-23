衆議院解散「真冬の超短期決戦」へ 街の声は【徳島】
1月23日の午後、衆議院が解散されました。
各党は、1月27日公示・2月8日投開票の衆議院選挙に向け、事実上の選挙戦に入りました。
（衆議院・額賀福志郎 議長）
「日本国憲法第7条により、衆議院を解散する」
午後1時過ぎから行われた衆議院本会議で、額賀衆議院議長が「解散詔書」を読み上げ、衆議院は解散されました。
衆議院選挙は1月27日公示、2月8日投開票の日程で行われます。
異例の短期決戦となります。
今回の解散を受け、街の人は。
（街の人は）
「びっくりしました。このまましばらく（現政権で）いってもらって、判断したかったんですけど」
「もうちょっと、暮らしが豊かになればいいなと思っています。期待しています」
（街の人は）
「いいんじゃないですか（高市さんを）応援しています」
「政策そのものより、本当のことを言っているのが伝わってくる人に投票したい」
（街の人は）
「高市さんの考えは分かるのですが、この時期にというのはあります。（争点は）やっぱり物価高でしょうね」
「中国とか、トランプさんとかの海外の関係もあるんでしょうけど、やっぱり庶民としては物価高だと思います」
（街の人は）
「高市さんが（解散を）発表した時は、すごい頼もしいリーダーだと思って感心しました」
「この子たちが健やかに生活できるようになれば」
（街の人は）
「ガソリン税もそうだったが、わかりやすく生活に直面して対応してくれる人を推薦したい」