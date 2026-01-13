原宿系YouTuber・クリエイターとして活動する「しなこ」さんが2026年1月12日、Xで実年齢を公表した。「成人式から10年が経つ今、振袖を着させていただきました」しなこさんは成人の日に寄せて、「新成人のみなさまこの度はご成人おめでとうございます」と祝福のメッセージを投稿。「もうバレてるので言いますが笑、私は3月で３０になります。笑」と告白した。自身の成人式について「10年前の成人式、実は出席しませんでした自