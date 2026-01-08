牟岐町の沖合に浮かぶ出羽島で、打ち上げられたクジラの死骸が見つかり、1月8日に町の職員が現地を訪れて状況などを確認しました。 海岸に横たわり、打ち寄せる波に揺れるクジラ。黒い皮が剥がれ、カモメがついばんでいる様子が確認できます。 クジラの死骸が見つかったのは、牟岐の港から船で約15分、出羽島・西側の海岸です。 漁業関係者によりますと、7日、島の漁師がイセエビ漁の網を仕掛けに行く途中、打ち上げられ