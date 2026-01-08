牟岐町の沖合に浮かぶ出羽島で、打ち上げられたクジラの死骸が見つかり、1月8日に町の職員が現地を訪れて状況などを確認しました。



海岸に横たわり、打ち寄せる波に揺れるクジラ。



黒い皮が剥がれ、カモメがついばんでいる様子が確認できます。



クジラの死骸が見つかったのは、牟岐の港から船で約15分、出羽島・西側の海岸です。



漁業関係者によりますと、7日、島の漁師がイセエビ漁の網を仕掛けに行く途中、打ち上げられているクジラを発見しました。





（出羽島の漁師）「きのう漁に出ていて、向こうから帰って来てたら、クジラが上がっとったけん。ここらの船よりだいぶ大きかったね」（牟岐町漁業協同組合・田中幸寿 理事組合長）「私の知る限りでは2回目やな、この島でよ。10年近く前かもわからんね」「もう自然分解で、自然に消滅するん待つしかしゃーない。波と風でな」クジラの研究者に、今回の映像を見てもらいました。（ノアドルフィンドーム・石川創 館長）「ヒゲクジラの仲間で、ザトウクジラという種類になります」「沖縄周辺、小笠原諸島の2か所に繁殖海域があり、冬になると繁殖海域まで移動して、子どもを産んで育て」「春になると冷たい海、餌が豊富な海を目指して移動する、季節回遊をしている」全長は10m前後。ザトウクジラの中でも、比較的若い個体と推測されるといいます。（ノアドルフィンドーム・石川創 館長）「野生動物は一般的にこどもの死亡率が高い」「沖合で死んだ個体がおそらくは黒潮に乗って、沿岸に近づいて漂着したと」午後には町の職員が現地を訪れ、写真を撮ったり大きさを測ったりと、死骸の状況確認を行うとともに、今後の対応を検討しました。（牟岐町産業課・久秀明 課長）「地元や漁協と話し合いながら、どんなんがいいんかなと考えていきたい」県内では、2016年に阿南市の中林海岸でもクジラの座礁が確認されています。