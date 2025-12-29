◆第１０４回全国高校サッカー選手権▽１回戦興国２―０帝京大可児（２９日・Ｕ等々力）１回戦が行われ、６大会ぶり２度目出場の興国（大阪）が、７大会連続１２度目出場の帝京大可児（岐阜）を２―０で下し、全国初勝利。２回戦へ駒を進めた。０―０で迎えた後半１７分、ＦＷ田中凰我（おうが、３年）が右サイドを突破すると、折り返しを中央でＦＷ佐藤瞭太（３年）が右足でシュート。こぼれ球をＦＷ安田光翔（ひろと、３年