Career Cafe Connect(キャリアコネクト)は10月24日、CAREER MARK(ノヴィータ)と共同で実施した「共働き時代の駐在」の実態に関する調査結果を発表した。調査は2025年6月16日〜7月14日、駐在員とそのパートナーなど約30ヵ国・計563名を対象にインターネットで行われた。○駐在に同行したパートナーのうち7割が同行のため離職駐在に同行したパートナーのうち7割が同行のため離職したことがわかった。同じく駐在に同行したパートナー