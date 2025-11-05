箱根駅伝で活躍した駒澤大の伊藤蒼唯選手と國學院大の上原琉翔選手が5日、富士通陸上競技部に加入したことが公式HPで発表されました。駒澤大の伊藤選手は大学1年生から箱根駅伝のメンバーに選出。6区を走り区間賞を獲得しました。2日に行われた第57回全日本大学駅伝対校選手権大会では5区を担当。区間新記録を打ち立てて、3人を抜いて再びトップを奪ったばかりか、2位に52秒もの大差を付けて次走者にタスキをつなぎました。その結