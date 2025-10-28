「仮面ライダー DEFENSE WARRIORS」は、昭和・平成・令和の全世代33体の歴代仮面ライダーたちが登場するタワーディフェンスゲーム。33体の仮面ライダーの中から1体選ぶことができるので、必ず好きな仮面ライダーで戦うことが可能だ。また、登場するキャラクターはアップデートで順次追加予定。○事前登録20万人達成記念＆リリース記念プレゼントまた、事前登録20万人達成を記念して、ゲーム開始序盤に使える豪華報酬を全員にプレゼ