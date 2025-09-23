あなたの今日の運勢はどうなっている？どんなラッキーな出来事が起こる？12星座占いランキングでさっそくチェック!!すべての星座の運勢を見る★第1位……双子座あなたの対応力がキラリと光るタイミング。もし、心のどこかで距離を感じている相手がいるなら、今日はあなたから一歩近づいてみてください。これまで気になっていた違いが気にならなくなり、お互いを深く理解し合えるきっかけが見つかるはずです。★第2位……水瓶座