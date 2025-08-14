『この銃弾を忘れない』（徳間書店）平和について考えるきっかけとなる児童文学・YA（ヤングアダルト）小説の中から、おすすめの3冊を紹介します。『この銃弾を忘れない』（徳間書店）は、捕虜収容所にいる父を探す13歳の少年の物語。国が戦争状態になったとき、残された子どもたちはどんな状況に置かれるのかが伝わってくるスペインのYA小説です。翻訳者の宇野和美さんにインタビューしました。（文：大和田佳世）お話を聞いた