by Jon Fingasスマートウォッチ「Pebble」の生みの親であるエリック・ミジコフスキー氏が、「Appleの制約によってiPhone向けのPebbleスマートウォッチの開発が困難になっている」と主張しています。ミジコフスキー氏は自身のブログで、Appleがサードパーティー製のスマートウォッチに対して多くの機能を制限しているため、PebbleのiOS版アプリはAndroid版ほどの機能を提供できないと語りました。Apple restricts Pebble from being