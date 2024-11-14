ロシアの反体制派の疑問死が続いている。今回はウクライナ戦争に批判的だった有名シェフが遺体で発見された。​１３日（現地時間）、ＡＦＰ通信、ＢＢＣなどによると、ロシア国籍の有名シェフであるアレクセイ・ジミンさん（５２）が１２日、セルビアの首都ベオグラードのホテルの部屋で遺体で発見された。​英国ロンドンで有名レストラン「ジーマ」を運営するジミンさんは、英国に関する新しい本『アングロマニア』（