¡Ö¡ÈÃËÀ­¥¢¥¤¥É¥ë°ì¶¯¡É¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Î²ç¾ë¤òÊø¤»¤ë»þ¤¬Íè¤¿¤È¡¢¸×»ëâ¾¡¹¤Èµ¡²ñ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¤âÂ¿¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÌîÃÒ¤¬ÉÁ¤¤¤¿¡È¥«¥é¥Õ¥ë¡É¤Ê¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¡¢¥á¥ê¡¼¤µ¤ó¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¤µ¤ó¡¢¥¸¥å¥ê¡¼¤µ¤ó¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥Èº£Ç¯3·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¸ø¶¦ÊüÁ÷BBC¤Î¡ØJ¡½POP¤ÎÊá¿©¼Ô Èë¤á¤é¤ì¤¿¥¹¥­¥ã¥ó¥À¥ë¡Ù¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½êÁ°¼ÒÄ¹