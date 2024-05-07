メッツ傘下３Ａシラキュースの藤浪晋太郎投手が苦しんでいる。ここまで９試合に登板し、防御率１４・０９。７回２／３を投げて９三振を奪っているが、１９四死球を与えている。藤浪は昨オフにオリオールズからＦＡになり、メッツと２月３日に１年３３５万ドル（約５億円）プラス出来高８５万ドル（約１億３０００万円）で合意。メジャー１年目の昨季に続いてメジャー契約を勝ち取ったが、オープン戦で５登板、防御率１２・２７