お笑いコンビ「ラランド」のサーヤ（28）が、7日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。マナーを守らない客に対し注意喚起した。2日から5日まで、東京で単独ライブ「爆爆」を開催していたラランド。10日から大阪公演が始まり、28日には福岡公演も行う予定だが、東京での一部公演では、ネタ中に観客の携帯電話から着信音がなってしまうアクシデントがあったようだ。サーヤは4日、「ライブのときは機内モードか電源を切れって