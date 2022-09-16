ufotableは16日、世界展開するエンターテインメントブランドHoYoverseとの共同製作による『原神』長期プロジェクトの正式始動を発表した。【動画】神作画！ufotable制作の公開された『原神』アニメPVこのプロジェクトは、ufotableと世界的に著名なゲーム『原神』クリエイティブチームの共同製作によるもの。プロジェクトのアニメPVは、9月16日に配信されたHoYoverse特番で公開された。『原神』は、2020年9月にリリースされた