大阪市平野区の住宅型有料老人ホームで2021年11月、女性職員を金づちで殴って殺害したとして、大阪府警平野署は23日、事件直後に転落死した入所者の石川誠治容疑者（当時72歳）を殺人の疑いで書類送検した。石川容疑者の自室からは「職員を殺害した後に施設に放火する」との内容のノートが見つかった。石川容疑者は施設側とトラブルになっており、府警は一方的な恨みを募らせていたとみている。給付金詐取リーダー格をインドネ