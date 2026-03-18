FAX関連相談が53.8%、ビジネスフォン導入は機種比較より設計条件で止まる実態を公開

株式会社ベルテクノス

株式会社ベルテクノスが運営するOFFICE110は、2022年11月19日～2025年10月17日の長期相談データを対象に、ビジネスフォン導入時のFAX関連相談を分析しました。

その結果、FAXに関する相談は70件、構成比は53.8%となり、半数超の相談でFAXが電話設計の条件として残っていることが分かりました。

これは単なる電話機選びの話ではなく、中小企業の業務継続に直結する問題です。

詳細な調査結果（グラフ付き）は、OFFICE110公式サイトで公開しました。

■ 調査の背景

- FAX関連相談は70件、構成比は53.8%- 導入判断を左右していたのは本体価格ではなく、工事・配線・主装置・回線条件- スマホ化が進んでも、代表番号・FAX・番号維持は簡単には消えていない

ビジネスフォン導入では、価格や機種比較が注目されがちです。一方で、OFFICE110に蓄積された相談記録を分析すると、導入可否を左右していたのはFAX運用、配線条件、光電話との整合、主装置の収容条件、番号維持といった周辺要件でした。

「FAXは終わった」という見方と、現場の実態にはズレがある。

今回の調査は、この実態を可視化するために実施したものです。

■ 主な調査結果

FAX関連相談は70件で、構成比は53.8%でした。

FAX相談に関連して同時に確認された論点は、主装置・複合機の接続条件、配線・工事条件、回線数・同時通話、番号運用・番号維持、光電話との両立です。

■ 見えてきたのは「FAXを残すか」ではなく「FAXを残したまま業務が回るか」

相談記録では、「今の番号をそのまま使えるか」「FAX接続工事は見積もりに含まれるか」「FAX送信時に電話回線が塞がるのか」といった相談が多く確認されました。

つまり、企業担当者が迷っていたのはFAXの必要性そのものではなく、FAXを残したまま電話と複合機、既存回線、光電話環境をどう成立させるかという設計上の問題です。

ビジネスフォン相談では、本体価格より工事・配線条件が導入判断を左右していた。

FAXは周辺機能ではなく、今も電話設計の前提条件として残っていた。

■ 中小企業の通信設計に広く関わる課題

FAXの残存は特定企業だけの事情ではありません。人手不足が進む中、電話対応や書類送信の設計ミスはそのまま現場負担になります。また、スマホ化が進んでも、代表番号、FAX、取次ぎ運用、既存取引先との送受信フローは簡単に置き換えられません。

コストを抑えたい時代ほど、見えにくい工事条件や保守条件で導入が止まりやすくなるため、価格だけで判断しない視点が必要です。

■ 監修者コメント

株式会社デジコンnet 代表取締役 登 雄三

工事担任者（AI・DD総合種） / 電気工事士

現場では、ビジネスフォンの提案が価格や機種中心で進み、主装置、配線、回線、FAX運用、番号設計といった前提条件の確認が後回しになることがあります。その結果、導入後に「思っていた使い方ができない」「追加工事が必要だった」という問題が起きます。

私は2010年に株式会社デジコンnetを設立し、神戸を拠点に全国でビジネスフォン、複合機、防犯機器、電話工事、電気工事、LAN配線工事、VPN構築に携わってきました。2023年には名古屋にも拠点を設け、複数地域の現場を見ていますが、FAXが残る会社では、今も電話設計全体に影響が出ています。

今回のデータ公開は、価格だけでは見えない現場条件を可視化し、業界の不透明さを減らすためです。共有することで、企業担当者が自社の設備条件に合った判断をしやすくなることを期待しています。

▼本調査の完全版レポート（詳細グラフ・解説）はこちら

https://office110.jp/phone/knowledge/basic/fax-business-phone-reality/

■ 会社概要・お問い合わせ先

株式会社ベルテクノス

サービス名： OFFICE110（オフィス110）

代表者： 代表取締役 中嶋 大介

所在地：福岡県福岡市中央区薬院3-11-3 TSビル6F

事業内容： OA機器販売（ビジネスフォン、複合機・コピー機、法人携帯、クラウドPBXなど）、施工、保守、メディア運営

【本リリースに関する報道お問い合わせ先】

OFFICE110（オフィス110）

URL：https://office110.jp/

電話番号：0120-595-110

お問い合わせフォーム：https://office110.jp/contact/

株式会社ベルテクノス

URL：https://www.bell-group.co.jp/

電話番号：092-791-4163

お問い合わせフォーム：https://www.bell-group.co.jp/contact/