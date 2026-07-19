佐々木希、マネージャーの“隠し撮り”に気づいた瞬間 自然体の姿に「どの瞬間もお美しい」
女優の佐々木希が18日、自身のInstagramを更新。出演中のドラマ『告白−25年目の秘密−』（日本テレビ系）のオフショットを公開し、反響を集めている。
【別カット】佐々木希、眼鏡姿の美麗オフショット
佐々木は「『告白−25年目の秘密−』第2話、今夜21:00放送です！」と告知し、「泉のオフショット」と、劇中で演じる竹田泉の姿を投稿。さらに「最後の2枚は、マネージャーさんがこっそり撮ってて、見つけた瞬間」と明かした。
写真には、眼鏡をかけて役になりきった凛とした表情や、撮影されていることに気づき、柔らかな笑顔を浮かべる瞬間が収められている。役柄を思わせる知的な佇まいと、ふと見せた自然体の表情とのギャップが印象的だ。
ファンからは「眼鏡が似合う」「どの瞬間もお美しい」「気づいた瞬間の笑顔がかわいい」「マネージャーさん、ナイスショット」などの声が寄せられている。
同作は、雪村爽太（松村北斗）が野瀬麻里子（岡崎紗絵）を25年間思い続ける姿を軸に、純愛と狂気、過去の事件が交錯するラブサスペンス。佐々木演じる泉は、「野瀬化粧品」で麻里子の秘書を務め、7歳の娘を育てるシングルマザー。麻里子に本音で意見できる、頼れる存在として描かれている。
■佐々木希（ささき のぞみ）
1988年2月8日生まれ。秋田県出身。2006年、ファッション雑誌『PINKY』（集英社）の「第2回プリンセスPINKYオーディション」でグランプリを受賞。以降ファッションモデル、タレント、女優としてキャリアを重ねる。
引用：「佐々木希」Instagram（@nozomisasaki_official）
【別カット】佐々木希、眼鏡姿の美麗オフショット
佐々木は「『告白−25年目の秘密−』第2話、今夜21:00放送です！」と告知し、「泉のオフショット」と、劇中で演じる竹田泉の姿を投稿。さらに「最後の2枚は、マネージャーさんがこっそり撮ってて、見つけた瞬間」と明かした。
ファンからは「眼鏡が似合う」「どの瞬間もお美しい」「気づいた瞬間の笑顔がかわいい」「マネージャーさん、ナイスショット」などの声が寄せられている。
同作は、雪村爽太（松村北斗）が野瀬麻里子（岡崎紗絵）を25年間思い続ける姿を軸に、純愛と狂気、過去の事件が交錯するラブサスペンス。佐々木演じる泉は、「野瀬化粧品」で麻里子の秘書を務め、7歳の娘を育てるシングルマザー。麻里子に本音で意見できる、頼れる存在として描かれている。
■佐々木希（ささき のぞみ）
1988年2月8日生まれ。秋田県出身。2006年、ファッション雑誌『PINKY』（集英社）の「第2回プリンセスPINKYオーディション」でグランプリを受賞。以降ファッションモデル、タレント、女優としてキャリアを重ねる。
引用：「佐々木希」Instagram（@nozomisasaki_official）