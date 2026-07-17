ブラッドリー・クーパー監督最新作『これって生きてる？』ディズニープラスで7月24日より独占配信

ブラッドリー・クーパーが監督を務める最新作『これって生きてる？』が、7月24日（金）よりDisney+ (ディズニープラス)のスターにて見放題独占配信されることが決定した。トップ俳優としてだけでなく監督としてもアメリカ映画界を背負うクーパーが手掛け、ウィル・アーネットとローラ・ダーンが共演。離婚の危機を迎えた夫婦がアイデンティティや幸せを再発見していく姿を描く。



アメリカ映画の伝統を踏まえた最高の人間ドラマ『これって生きてる？』

二人の子どもにも恵まれ、順調なはずだった夫婦、アレックスとテス。中年にさしかかり、置き去りにしてきたそれぞれの夢が二人の結婚生活を終わりに向かわせる。失意のなか、ニューヨークの街でふと足を運んだコメディクラブで偶然舞台に立つアレックス。夫婦の赤裸々な関係を“笑い”に変えながら、新しい生きがいを見つけていく。その先にあった思いがけない人生とは…。

4度エミー賞にノミネートされた名優ウィル・アーネット演じる主人公のアレックスと、『マリッジ・ストーリー』でアカデミー賞を受賞したローラ・ダーン演じる妻のテスという離婚の危機を迎えた夫婦が、自分たちのアイデンティティや幸せを再発見する物語には、ブラッドリー・クーパーが切望した豪華キャストと実力派スタッフが集結した。

本作は『アリー／スター誕生』や『マエストロ：その音楽と愛と』といった過去二作に比べて、よりコンパクトで親密な作品にもかかわらず、クーパー自身の映画的なアイデアへの深いこだわりによって、ウディ・アレン、ロバート・アルトマン、ジョン・カサヴェテスらに連なる、アメリカ映画の伝統を踏まえた最高の人間ドラマがここに産み落とされた。

劇場公開時には「人と人が一緒にいる意味を描いた名作」「静かだけど確実に刺さる一本」「悩める大人たちの背中を、優しくたたいてくれる」といった感想も多く寄せられた本作は、喪失感や愛、そして愛に敗れる気持ちといった誰もが一度は感じたことのある想いをすべてまっすぐに描いた作品となっている。リアルなニューヨークを舞台に、今を生きる悩める大人たちに愛する勇気を伝えるこれからの物語を、家族や友人、大切な人と何度でも楽しんでほしい。

『これって生きてる？』配信情報

『これって生きてる？』はディズニープラス スターにて7月24日（金）17：00より見放題独占配信開始。（海外ドラマNAVI）

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