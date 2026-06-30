南明奈＆濱口優夫妻、仲良くレッドカーペット 手を差し伸べエスコート「子どもと見られるのがすごく楽しみ」
タレント・南明奈＆よゐこ・濱口優が6月30日、都内で行われた映画『トイ・ストーリー5』（7月3日公開）ジャパンプレミア レッドカーペットに登場した。
【写真】素敵…！笑顔で手をふる濱口優＆南明菜
南はロングドレス姿で登場。レッドカーペットでは、階段を昇る南に濱口が自然と手を差し伸べてエスコートするなど、仲むつまじい様子を見せた。
大の『トイ・ストーリー』ファンとして知られる濱口は、「出会ったのは独身時代だったので、アンディみたいな髪型に憧れていました」と笑顔で告白。隣の南が苦笑いを浮かべる中、「子どもを授かってから（最新作が公開されるのは）初めてなので、楽しみにしています」と期待を寄せた。
南も「子どもと見られるようになったので、それがすごく楽しみだなと思います」とにっこり。「予告では、バズが大量発生していたので、楽しみにしています」と公開を心待ちにしていた。
濱口と南は、18年5月に結婚。22年7月にSNSで長男の誕生を発表。プロポーズや挙式披露宴を東京ディズニーシーのホテルミラコスタで行うなど、大のディズニー好きとして知られている。
本作は、おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描く、ディズニー＆ピクサーの傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作。
ウッディ（唐沢寿明）、バズ（所ジョージ）、ジェシー（日下由美）らおなじみのおもちゃに加え、トイレトレーニング用おもちゃのスマーティー・パンツ（佐野勇斗）や、最新型タブレットのリリーパッド（広瀬アリス）など新キャラクターが登場。デジタル機器の台頭という“最大の脅威”に立ち向かうおもちゃたちの冒険が描かれる。
【写真】素敵…！笑顔で手をふる濱口優＆南明菜
南はロングドレス姿で登場。レッドカーペットでは、階段を昇る南に濱口が自然と手を差し伸べてエスコートするなど、仲むつまじい様子を見せた。
大の『トイ・ストーリー』ファンとして知られる濱口は、「出会ったのは独身時代だったので、アンディみたいな髪型に憧れていました」と笑顔で告白。隣の南が苦笑いを浮かべる中、「子どもを授かってから（最新作が公開されるのは）初めてなので、楽しみにしています」と期待を寄せた。
濱口と南は、18年5月に結婚。22年7月にSNSで長男の誕生を発表。プロポーズや挙式披露宴を東京ディズニーシーのホテルミラコスタで行うなど、大のディズニー好きとして知られている。
本作は、おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描く、ディズニー＆ピクサーの傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作。
ウッディ（唐沢寿明）、バズ（所ジョージ）、ジェシー（日下由美）らおなじみのおもちゃに加え、トイレトレーニング用おもちゃのスマーティー・パンツ（佐野勇斗）や、最新型タブレットのリリーパッド（広瀬アリス）など新キャラクターが登場。デジタル機器の台頭という“最大の脅威”に立ち向かうおもちゃたちの冒険が描かれる。