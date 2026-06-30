【マクロスメカニクス2026【SUMMER】 特集：はじまりの翼 VF-1 バルキリー】 6月30日 発売 価格：2,860円

ホビージャパンは、雑誌「マクロスメカニクス2026【SUMMER】 特集：はじまりの翼 VF-1 バルキリー」を本日6月30日より全国の書店で発売する。価格は2,860円。

本書は、“マクロスの最前線を発信する”をコンセプトに、「マクロスモデラーズ」で展開される「マクロス」プラモデルや、さまざまな「マクロス」コンテンツを届けるマクロスオンリーマガジンの第4弾。本書では、すべての可変戦闘機のはじまりとなった原点たる機体「VF-1 バルキリー」を特集している。

近年、マックスファクトリーのPLAMAXシリーズで精力的に「VF-1 バルキリー」関連アイテムがリリースされており、今号では同シリーズを主軸として、現在発売されているキットおよび発売中のキットを使用して再現できる「VF-1 バルキリー」の作例を一堂にそろえている。

レギュラーコーナーでは「静岡ホビーショー」のレポートや気になるアイテムを深堀りする「ピックアップアイテム」に加え、過去1年間のマクロスプラモデルを振り返る「マクロスプラモデルアーカイブ」がスタートするなど、充実した内容となっている。

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