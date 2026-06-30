なでそり™×トイ・ストーリー限定デザイン登場！かわいく手軽にムダ毛ケア

毎日のムダ毛ケアをもっと手軽に、もっと楽しくしたい方に注目のアイテムが登場します。貝印の新感覚カミソリ「なでそり™」から、映画『トイ・ストーリー』の限定デザインが発売。ウッディ、ジェシー、バズ・ライトイヤーをモチーフにしたポップでかわいいデザインは、使うたびに気分が上がりそう♡肌をなでるように使えるやさしい設計にも注目です。

トイ・ストーリー限定デザインが登場

日本公開30周年を迎えた『トイ・ストーリー』と、貝印の「なでそり™」による特別コラボレーションが実現しました。

2026年7月には最新作『トイ・ストーリー5』の公開も控えており、ますます注目が集まる人気シリーズです。

今回登場するのは、作品を代表する人気キャラクターをデザインした3種類。

なでそり トイ・ストーリー（ウッディ）

価格：1,100円（税込）

なでそり トイ・ストーリー（ジェシー）

価格： 1,100円（税込）

なでそり トイ・ストーリー（バズ・ライトイヤー）

価格：1,100円（税込）

それぞれのキャラクターらしい世界観を表現した限定デザインで、持っているだけでも楽しくなるアイテムです。

2026年6月29日（月）より、貝印公式オンラインストアをはじめ、全国のドラッグストア、ホームセンター、大手量販店などで販売されています。

※店舗によって入荷日が前後いたします。

※1：正多角形の開口の各辺に沿って複数の刃が互いに向かい合うように配置されているカミソリの構造（特許第7710557号）

※2：店舗によって入荷日が前後いたします。

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なでるだけで使える新感覚カミソリ

「なでそり™」最大の魅力は、その名の通り肌をなでるように使えること。従来のT字カミソリとは異なり、円を描くように大きく動かすだけでムダ毛を処理できます。

使い方はとても簡単です。

①なでそりを手のひらで包み込むように握り、乾いたうでやあしに軽くあてる

②肌をなでるように円を描きながら大きく動かす

身体を濡らしたりシェービング剤を準備したりする必要がないため、思い立った時にすぐ使えるのも嬉しいポイントです。

安心・簡単・どこでも使える魅力

なでそり™には、肌へのやさしさと使いやすさを追求した工夫が詰まっています。

まず安心設計として、刃には2つの樹脂ガードを搭載。刃が直接肌に触れにくく、切り傷のリスクを軽減しています。また、クシ状のガード構造により、横方向へ滑っても肌を傷つけにくい仕様です。

※3：安全性に配慮した、これまでにない五角形＋クシ刃形状（意匠登録第1793973号）

さらに、どの方向からでも毛を処理しやすい正多角形の刃を採用。毛流れを気にせず自由に動かせるため、初めてカミソリを使う方にも扱いやすい設計です。

また、乾いた肌にそのまま使えるので、自宅はもちろん旅行先やお出かけ前など、さまざまなシーンで活躍します。

まとめ

かわいい『トイ・ストーリー』デザインと、使いやすさを兼ね備えた「なでそり™」は、毎日のムダ毛ケアをもっと身近で快適なものにしてくれるアイテムです。

ウッディ、ジェシー、バズ・ライトイヤーの限定デザインは、ファンなら見逃せない特別仕様。

手軽さと安心感を両立した新感覚カミソリで、楽しくセルフケアを始めてみてはいかがでしょうか♡