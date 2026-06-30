ドクターシーラボ®の角質ケア新美容液が登場！つるんとなめらか肌へ導く新習慣

肌のざらつきや毛穴の目立ちが気になるけれど、刺激の強い角質ケアは避けたい…。そんな方に注目してほしいのが、ドクターシーラボ®から2026年8月17日に発売される新美容液「クリニピールエッセンス」です。美容皮膚科学発想から生まれた新しい角質ケアで、古い角質や角栓にアプローチしながら肌バリア機能もサポート。毎日のスキンケアに取り入れやすい処方で、なめらかでクリアな印象の肌へ導きます♡

肌育ピーリング発想でなめらか肌へ

「クリニピールエッセンス」は、単に角質や角栓を取り除くのではなく、角質や角栓が溜まりにくい肌環境へ整える“肌育ピーリング発想”を採用した角質ケア美容液です。

美容皮膚科学発想に基づき、肌のターンオーバーに着目。古い角質が滞りにくい状態へ導くことで、ざらつきやキメの乱れをケアし、生まれたてのようななめらかな肌を目指します。

さらに、高いピーリング効果と肌へのやさしさを両立した低刺激設計を実現。毎日使用できる処方で、継続的な角質ケアが叶います。

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独自のクリニピールテクノロジーに注目

ドクターシーラボ®独自の「クリニピールテクノロジー」は、「促す」「整える」「支える」の3つのアプローチで肌本来の美しさをサポートします。

まず、マンデル酸が古い角質や皮脂にアプローチし、角質・角栓によるざらつきをケア。AHAの中でも比較的マイルドな酸を採用することで、肌への負担を抑えています。

さらに、グルコノラクトンがうるおいを与えながら角層状態を整え、低刺激かつ高保湿な角質ケアを実現。

加えて、パンテノールが肌バリア機能をサポートし、うるおいを保ちながら健やかな肌状態へ導きます。

肌表面だけでなく角層までアプローチすることで、つるんとなめらかな肌印象へ導いてくれるのが特長です。

商品詳細と使い方をチェック

今回登場する「クリニピールエッセンス」は、30mL入りで価格は5,500円（税込）。使用量の目安は1円硬貨大で、約1カ月使用できます。

洗顔後に適量を手に取り、目元や口元を避けながらやさしくなじませるだけ。その後はいつものスキンケアを行います。コットンに含ませてふき取り美容液として使用することも可能です。

また、無香料・無合成着色料・無鉱物油に加え、パラベンフリー・アルコール無添加処方を採用。毎日のケアに取り入れやすい仕様となっています。

※溜まりにくい、クリア、ピーリング：ふき取りによる

※毛穴ノイズ：乾燥による毛穴肌悩みのこと

※毛穴：乾燥により毛穴の目立つ肌

※マンデル酸、グルコノラクトン、パンテノール：整肌成分

※内側：角層まで

角質ケアをもっと心地よく

肌のざらつきや毛穴の目立ちが気になるときこそ、毎日続けやすい角質ケア選びが大切です。

ドクターシーラボ®の「クリニピールエッセンス」は、角質・角栓ケアと肌バリアサポートを両立した新発想の美容液。

刺激に配慮しながらなめらかな肌を目指したい方にぴったりのアイテムです。毎日のスキンケアに取り入れて、思わず触れたくなるようなつるんとした肌を目指してみてはいかがでしょうか♪