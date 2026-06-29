LUNA EARTHの夏アイテム特集♡高機能ハンディファン＆プチプラアクセが登場

330円（税込）から楽しめるプチプラアクセサリーブランド「LUNA EARTH」から、この夏を快適に彩る新作アイテムが登場しました。暑さ対策に欠かせない高機能ハンディファンをはじめ、ヘアアクセサリーやアクセサリーまで幅広くラインアップ。機能性とトレンド感を兼ね備えたアイテムは、毎日のコーディネートやお出かけをもっと楽しくしてくれそうです。夏本番に向けてチェックしておきたい注目商品をご紹介します♪

暑い季節を快適にするハンディファン

今年の注目は、機能性がさらに進化したハンディファンシリーズです。

「冷却プレート付きハンディファン」は1,650円（税込）。カラーはホワイト、ピンク、グリーンの3色展開で、冷却プレート機能付きのため、外出先でもひんやり感を楽しめます。

「5way多機能ハンディファン」は1,650円（税込）。ホワイト、ピンク、ブルーの3色を展開し、スマホスタンドや充電機能など便利な機能を搭載。日常使いからレジャーまで幅広く活躍します。

「超軽量ミニハンディファン」は1,100円（税込）。ホワイト、ピンク、グリーンの3色展開で、持ち運びやすい軽量設計が魅力。バッグに入れてもかさばらず、通勤や通学にもおすすめです。

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夏コーデを彩るヘアアクセサリー

ヘアアレンジを楽しみたい方には、季節感あふれるヘアアクセサリーもおすすめです。

「ドットプリーツシュシュ」は550円（税込）。ホワイト、ブラックの2色展開で、大人可愛い雰囲気を演出してくれます。

「小花柄シュシュバンスクリップ」は550円（税込）。ブルー、グリーンの爽やかなカラーが夏らしく、簡単にまとめ髪が完成します。

「ニュアンスラインクリアバンスクリップ」は990円（税込）。ベージュ、ブルー、グリーンの3色展開で、透明感のあるデザインが涼しげな印象をプラス。デイリー使いにもぴったりです。

プチプラで楽しむアクセサリー

アクセサリーもLUNA EARTHらしい手に取りやすい価格で展開されています。

「コネクトハートネックレス」は990円（税込）。ゴールド、シルバーの2色展開で、さりげないハートモチーフが女性らしい印象を演出します。

「メタルハートメッセージリング」は330円（税込）。ゴールド、シルバーの2色展開で、気軽にトレンド感を取り入れられるアイテムです。重ね付けにもおすすめで、コーディネートのアクセントとして活躍します。

手頃な価格なので、複数アイテムを組み合わせて自分らしいスタイリングを楽しめるのも魅力です。

まとめ

LUNA EARTHの夏新作は、暑さ対策に役立つ高機能ハンディファンから、トレンド感のあるヘアアクセサリーやアクセサリーまで充実のラインアップ。

プチプラながら機能性やデザイン性にもこだわったアイテムが揃い、この夏のおしゃれをもっと楽しくしてくれます♡

気になるアイテムは早めにチェックして、快適でおしゃれな夏を楽しんでみてはいかがでしょうか。