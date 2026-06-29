スコットランド戦後のオフを利用してニューヨークのクラブへ

北中米ワールドカップ（W杯）に出場しているブラジル代表は現地時間６月29日に日本代表と決勝トーナメント１回戦で対戦する。

W杯のような長期の大会の場合、グループステージが終わって決勝ラウンドが始まるタイミングで、オフが与えられることも珍しくない。10番を背負うFWネイマールとFWマテウス・クーニャは、クラブに繰り出していたとブラジルメディア「Veja」が報じている。

同メディアの記事によれば、3-0で勝利を収めたスコットランド戦の翌日、「ネイマールとマテウス・クーニャは、休みを利用してニューヨークのナイトクラブで過ごした」とのこと。また、「その時の写真をDJダビタンがSNSに投稿した」とも伝えた。

クーニャは今大会ここまで3試合で3ゴールを記録しており、グループステージ突破にも大きく貢献した。一方、4度目のW杯出場を果たしたネイマールは、大会前の負傷もあって、出場したのはスコットランド戦の14分間だけとなっている。

インスタグラムの投稿には「W杯の1か月間すら集中できないのか」「W杯期間中にクラブ？」「オフにリラックスするのは悪いことじゃない」「外出することの何が問題なんだ？」など、賛否両論が寄せられていた。

クーニャの活躍を祝ったのか、ネイマールの復帰祝いか、それとも単なる気分転換だったのか。真意は不明だが、しっかりリフレッシュした状態で日本戦に臨んできそうだ。（FOOTBALL ZONE編集部）