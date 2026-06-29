Ｗ杯グループステージのベストイレブンを選出！ 最後尾に40歳のベテラン守護神、３トップは得点を量産【識者セレクト】
北中米ワールドカップでは、現地６月28日にノックアウトステージが始まった。本稿では、前日に全日程が終了したグループステージのベストイレブンを紹介。現地取材する河治良幸氏に選出してもらった。
――◆――◆――
【GK】
ヴォジーニャ（カーボベルデ代表）
今大会のグループステージにおける最大のサプライズとなったカーボベルデ。歴史的な決勝トーナメント進出の立役者になったのが、40歳のベテラン守護神だ。特筆すべきは強豪スペインとの一戦。終始、押し込まれる展開で、枠内シュート７本をすべてストップする神がかり的なセーブを連発し、０−０の価値あるドローに大きく貢献。リーダーシップもあり、守備陣が勇気を持って高くラインを上げる姿勢を後押し。シュートストップの技術、クロスへの果敢な飛び出し、最終ラインへの的確なコーチングは素晴らしく、心身の支柱として「ブルーシャークス」を支えている。
【DF】
パウ・クバルシ（スペイン代表）
19歳という若さでセンターバックの定位置を掴み、パス成功率などで異次元のスタッツを残している。３試合（カーボベルデ戦、サウジアラビア戦、ウルグアイ戦）を通じて、記録したパス総数は294本。そのうち289本を味方に繋ぎ、成功率は驚異の98.3％をマークした。現代フットボールにおける「ビルドアップの起点」としての役割を完璧に遂行しながら、守備面でも的確なカバーリングと対人の強さを発揮。スペインの３試合連続クリーンシートの最大の功労者と言える。
ダニエル・ムニョス（コロンビア代表）
近代的なサイドバックの手本となるような、圧倒的なスタミナと攻撃センスを披露。右サイドの守備ラインを保ちつつ、タイミングを見計らった前線へのオーバーラップで攻撃に厚みをもたらした。その攻撃意識の高さで目に見える結果も。ウズベキスタン戦、DRコンゴ戦と、２試合連続ゴールを記録。デュエル勝率も70％を超えており、攻守両面においてサイドを完全に支配したパフォーマンスは高く評価したい。
エドソン・アルバレス（メキシコ）
南アフリカとの初戦はベンチスタートで、終盤に途中出場し中盤の底から守備を締めて２−０の勝利に貢献。先発した韓国戦ではセンターバックとしてソン・フンミンを完封し、ゴールライン上でのアクロバティックな超人的クリアなど、ピンチの芽を摘む圧倒的な危機察知能力を見せた。チェコ戦はアンカーでプレー。２つのポジションをハイレベルにこなし、ピンチの局面で確実に身体を張る。メキシコの守備で不可欠なピースとなっている。
【MF】
ウェストン・マッケニー（アメリカ代表）
地元開催の巨大なプレッシャーを背負うアメリカ代表において、中盤のダイナモとして文字通りフル稼働。３試合における平均走行距離はチームトップの12キロ超。ボックス・トゥ・ボックスの動きを繰り返し、セカンドボールも回収。派手なプレーはそう多くないが、強固なフィルターとなりつつ、攻撃時には前線への顔出しで厚みを作る。さらなる強敵との戦いが待つ決勝トーナメントでも、躍進のキーマンであることは間違いない。
ヴィニシウス・ジュニオール（ブラジル代表）
「世界最高峰のウインガー」としての実力を遺憾なく発揮。グループステージ３試合で３ゴール・１アシスト。特にスコットランド戦では、得意の左サイドで相手ディフェンダーを置き去りにする鋭いドリブル突破から２ゴールをマーク。ハイチ戦でも得点とアシストを記録した。彼がボールを持った瞬間に相手の守備ブロックが歪むため、チームの戦術そのものであり、絶対的な個の破壊力は脅威だ。
ジョアン・マンザンビ（スイス代表）
強烈なインパクトを残した新星の１人だ。限られたプレータイムで３ゴール・１アシストと、図抜けた決定力を発揮。ボスニア・ヘルツェゴビナ戦では途中投入から鮮烈なボレーシュートを突き刺し、カナダ戦では１ゴール・１アシストを記録した。前線での圧倒的なスピードと貪欲にゴールを狙う姿勢でチームの攻撃を活性化。ここからさらに中心的な役割を任されそうだ。
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【GK】
ヴォジーニャ（カーボベルデ代表）
今大会のグループステージにおける最大のサプライズとなったカーボベルデ。歴史的な決勝トーナメント進出の立役者になったのが、40歳のベテラン守護神だ。特筆すべきは強豪スペインとの一戦。終始、押し込まれる展開で、枠内シュート７本をすべてストップする神がかり的なセーブを連発し、０−０の価値あるドローに大きく貢献。リーダーシップもあり、守備陣が勇気を持って高くラインを上げる姿勢を後押し。シュートストップの技術、クロスへの果敢な飛び出し、最終ラインへの的確なコーチングは素晴らしく、心身の支柱として「ブルーシャークス」を支えている。
【DF】
パウ・クバルシ（スペイン代表）
ダニエル・ムニョス（コロンビア代表）
近代的なサイドバックの手本となるような、圧倒的なスタミナと攻撃センスを披露。右サイドの守備ラインを保ちつつ、タイミングを見計らった前線へのオーバーラップで攻撃に厚みをもたらした。その攻撃意識の高さで目に見える結果も。ウズベキスタン戦、DRコンゴ戦と、２試合連続ゴールを記録。デュエル勝率も70％を超えており、攻守両面においてサイドを完全に支配したパフォーマンスは高く評価したい。
エドソン・アルバレス（メキシコ）
南アフリカとの初戦はベンチスタートで、終盤に途中出場し中盤の底から守備を締めて２−０の勝利に貢献。先発した韓国戦ではセンターバックとしてソン・フンミンを完封し、ゴールライン上でのアクロバティックな超人的クリアなど、ピンチの芽を摘む圧倒的な危機察知能力を見せた。チェコ戦はアンカーでプレー。２つのポジションをハイレベルにこなし、ピンチの局面で確実に身体を張る。メキシコの守備で不可欠なピースとなっている。
【MF】
ウェストン・マッケニー（アメリカ代表）
地元開催の巨大なプレッシャーを背負うアメリカ代表において、中盤のダイナモとして文字通りフル稼働。３試合における平均走行距離はチームトップの12キロ超。ボックス・トゥ・ボックスの動きを繰り返し、セカンドボールも回収。派手なプレーはそう多くないが、強固なフィルターとなりつつ、攻撃時には前線への顔出しで厚みを作る。さらなる強敵との戦いが待つ決勝トーナメントでも、躍進のキーマンであることは間違いない。
ヴィニシウス・ジュニオール（ブラジル代表）
「世界最高峰のウインガー」としての実力を遺憾なく発揮。グループステージ３試合で３ゴール・１アシスト。特にスコットランド戦では、得意の左サイドで相手ディフェンダーを置き去りにする鋭いドリブル突破から２ゴールをマーク。ハイチ戦でも得点とアシストを記録した。彼がボールを持った瞬間に相手の守備ブロックが歪むため、チームの戦術そのものであり、絶対的な個の破壊力は脅威だ。
ジョアン・マンザンビ（スイス代表）
強烈なインパクトを残した新星の１人だ。限られたプレータイムで３ゴール・１アシストと、図抜けた決定力を発揮。ボスニア・ヘルツェゴビナ戦では途中投入から鮮烈なボレーシュートを突き刺し、カナダ戦では１ゴール・１アシストを記録した。前線での圧倒的なスピードと貪欲にゴールを狙う姿勢でチームの攻撃を活性化。ここからさらに中心的な役割を任されそうだ。