血まみれの捕獲現場は「ホラー映画かっ!!」凶暴だった放浪犬は、実はチョロかった！人間に甘えまくる様にホッコリ【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
ある日、知り合いの保護団体から「放浪犬を一時的に預かって欲しい」と連絡が入った。保護したものの「吠えるし噛むしで、このままだと殺処分の可能性も…」と言う。「とりあえず2日間だけ」という約束で引き受けたが、迎えに行くと犬はオリから脱走！周囲は一面血だらけで――!?ヨシモフ郎( @yosimofurou)さんが出会った放浪犬との交流を描いた「茶々のお話」をお届けしよう。
「2日間だけ預かって欲しい」と頼まれ、放浪犬を預かることになった日々を描いた本作「茶々のお話」。作者のヨシモフ郎さんに当時の心境を尋ねると、「現場の惨状も相まって、牙むき出しで、声も大きかったので普通に『怖いな』『噛まれたらイヤだな』と思いました。挨拶してみたらただ怖くてどうしたらいいのかわからなかっただけのようで、想像以上にちょろかったです」と振り返った。
茶色い毛並みから「茶々」と呼ばれるようになったその放浪犬は、すぐにヨシモフ郎さんへ心を開いていった。茶々が懐いていく様子について、ヨシモフ郎さんは「『そんなにちょろくていいの？』と思うと同時に『絶対人間に飼われてた子だな』とも感じました。『吠えてたけど本当は人間に甘えたくて、助けてほしくて仕方なかったんだな』と」と語る。
しかし、ヨシモフ郎さんに懐いた茶々は、過去に置き去りにされたトラウマからか、姿が見えなくなると不安や恐怖で吐き戻してしまうように。犬を保護することの難しさや責任について考えさせられる場面だが、ヨシモフ郎さんは保護活動に対する思いを次のように話している。
「犬を保護するのは、自分に余裕があるときにできる範囲、無理のない範囲で『できることができたらいいな』と思っています。普段から犬や猫の保護活動をされている方には、本当にすごいことだなと深い尊敬の念を抱いています。そのお手伝いが少しでもできればうれしいです」
保護犬が新しい家族と出会い、安心して暮らせるようになるまでには、多くの人によるこうした保護活動の支えがあることを改めて感じさせられる作品だ。
取材協力：ヨシモフ郎(@yosimofurou)
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