サッカーのＷ杯北中米３カ国大会に臨んでいる日本代表の森保一監督（５７）が２８日（日本時間２９日）、試合会場のヒューストンスタジアムで、決勝トーナメント１回戦・ブラジル戦の前日会見に臨んだ。アメリカ人記者から、左膝の負傷から復帰を目指しているＭＦ久保建英（２５）＝レアル・ソシエダード＝の状態を問われると、「ブラジル戦、久保はプレーできません」と欠場を明言した。

久保は初戦のオランダ戦中に負傷後、第２戦のチュニジア戦、第３戦のスウェーデン戦に帯同せず早期復帰を目指していた。ブラジル戦に向けたトレーニングにおいては、いまだ全体練習に合流できておらず。そんな状況に、米メディアから「久保の状態はどうなんだ？」という直球質問がとんだ。

大一番を直前に控える中だが、森保監督に隠す様子はなかった。「全体練習に入っていませんし、個人の走るトレーニングしかできていないので。明日の試合でプレーすることはありません」と正面から回答。久保のブラジル戦欠場が確定した。第２戦は伊東、第３戦は堂安が担った右シャドー。その人選に注目が集まる。