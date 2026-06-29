◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ１―２巨人（２８日・横浜）

勝利のための最善策だった。２―０の８回２死二塁で大勢が三森に適時二塁打を献上。１点差とされると、橋上監督代行はベンチを出て球審に交代を告げた。コーチ陣とも相談した上で決め、「難しい決断を強いられる感じではありました。チームの勝利を第一に、今日はああいう継投になりました」と説明。田中瑛は代打・宮崎を二直に封じピンチを脱した。

ここまで盤石の救援陣。田中瑛は２１試合連続無失点で防御率０・３７と好投が続く。「ブルペンの投手はしっかりやってくれている。大勢投手の登板中でも、田中投手はブルペンで用意してくれましたんで、その辺は心強いです」と最敬礼。大勢は２戦連続失点となっており、「本来の球威に比べると少し落ちている感じはありましたが、次回本来の投球をしてくれると思っています」と期待した。

攻撃面では「直感」で采配が的中した。１―０の４回１死一、三塁。投手の井上にスクイズなどの作戦はとらず、強攻策で犠飛となり「１打席目に石田投手への球の（食らい）つきが良く感じた。単なる直感で外野フライを打てるかなという思いで打たせました」と明かした。６週ぶりの日曜の勝利。「今週は２試合で２勝できたので。貯金ができる週になったので、それは良かった」と胸をなで下ろしていた。（田中 哲）

〇…橋上監督代行が２７日のファーム・リーグ阪神戦（ＳＧＬ）でＭＬＢナショナルズからの加入後初実戦となった小笠原慎之介投手（２８）について言及した。２番手で登板し最速１４８キロで３回３安打１失点、４奪三振。映像で確認した指揮官代行は「元気に腕を振って、そこそこ球威も球速も出ていましたから。ひと安心はしました。本人の感覚、回復具合も含めて話をしながら進めていければいい」と語った。