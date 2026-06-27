「ツッコミ役」不在の4コマ漫画→読者の「なんだこいつら！」で完成する1000本厳選の無料本【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
SNSで発表された作品は、直接コメントをつけたり、ほかの読者の感想を読んだりできるのがポイントの1つである。そうした文化をさらに押し進め、電子書籍に読者のコメントをまとめる試みを行ったのが、津夏なつな(@tunatu727)さんの「4コマ1000本ノックベストセレクション〜みんなのコメント付き〜」だ。
津夏さんは「4コマ1000本ノック」と称し、Xやブログで毎日4コマ作品を投稿して注目を集めるクリエイター。2023年12月には、これまで発表してきた作品から反響の多かったものをピックアップしたベスト版の無料電子書籍(Amazon Kindle)を制作した。作品に寄せられたコメントやリプライ、いいねの数を4コマと同じページに掲載しており、いわゆる「バズった際の反響」までもを切り取る形で楽しめるようになっている。ありそうでなかったSNSの強みを活用したアイデアや制作上の狙いについて、津夏さんに話を聞いた。
■コミック化への「物足りなさ」から生まれたアイデア
電子書籍にSNSでの反響を盛り込むアイデアについて、津夏さんは「以前からKindleにてまとめ始めたのですが、それを自分で読んでみたときに、なんだか少し物足りないなぁと感じたことがきっかけです」と語る。
自身の4コマ漫画には基本的に「ツッコミ役」が存在せず、読者が思わずツッコみたくなるような構成を意識しているという。「4コマ集としてコミックにまとめると、読者の皆さんからの的確なツッコミやにぎやかなコメントがないせいで、少しさびしさを感じてしまいました。このSNS漫画ならではのにぎやかさも一緒にまとめて読んでもらいたくて、何とか皆さんのおもしろいコメントも一緒に載せられないか、何かいい方法はないかと、実はかなり前から考えていました」と明かす。
一方で、いざ制作を始めてみると苦労も多かったようで、「一つひとつコメントを抽出してまとめる作業のため、とても手間がかかってしまいます。もっとたくさん作りたいのですが、本業の仕事と毎日の漫画作成に追われ、1人ではなかなか手が回らない状況なのが今の悩みです。誰かやってくれる人いませんか(笑)」とこぼす。
■読者と一緒に完成させる“新しい漫画の形”
収録作品やコメントを選ぶ際は、同じようなコメントばかりではなく、なるべくいろいろな意見が載るように意識した。特におもしろかったコメントは文字を大きくして強調したり、きれいに締まるコメントを最後に持ってくるなど、楽しく読める工夫を凝らしている。なかでも「心の中のジョイマン」という作品については、「皆さんがコメントでオリジナルのジョイマンラップを披露していたのがおもしろかったです。『なんだこいつら〜！』って思いました(笑)」と振り返る。
最後に、読者からのコメントに対する思いを聞いた。
「たくさんの読者と一緒に楽しみながら読めるのが、SNS漫画の醍醐味だと思っています。ほかの人はどう感じたのか、どんなことに気づいたのか、どんなツッコミをするのか、さまざまな意見とともに読むことができるのは、これまでになかった新しい漫画の形だと感じます。私自身、欲しいツッコミをもらえたときは『しめしめ』と思いますし、自分では予想しなかった感想をもらえると勉強にもなります。さまざまな意見を見るのが楽しいので、それぞれ感じたことを好き勝手に書いてもらいたいと思ってます！ですが、批判や中傷は傷つくのでほどほどにお願いしたいです(笑)」
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