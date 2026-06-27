「nana’s green tea」夏限定スイーツ登場！ 創業25周年を記念したパフェ＆ぜんざい
「nana’s green tea」は、6月30日（火）〜8月27日（木）の期間、創業25周年を記念した夏限定スイーツ「プレミアム抹茶パフェ」と「冷やし抹茶ぜんざい」を、全国の店舗で発売する。
【写真】濃い抹茶「四方の薫」を添えて提供！ 和スイーツの「冷やし抹茶ぜんざい」も
■老舗製茶問屋「山政小山園」の抹茶を使用
今回“Premium matcha”をテーマに発売されるのは、創業以来パートナーシップを築いてきた、京都・宇治の老舗製茶問屋「山政小山園」とともに作り上げた夏限定スイーツ。
「プレミアム抹茶パフェ」は、抹茶アイスや抹茶ゼリー、抹茶ホイップクリームに加え、北海道産大納言あずき、白玉、クッキー、メレンゲ、黒蜜などを組み合わせたプレミアムなパフェで、途中で別添えの抹茶ソースをかけてより奥行きのある味わいの変化も堪能することができる。
一方「冷やし抹茶ぜんざい」は、注文ごとに、一杯ずつ丁寧に点てた抹茶「四方の薫」を別添えで提供し、自身で仕上げる和スイーツ。抹茶を引き立てる素材に、抹茶ゼリーと抹茶アイス、オリジナル小倉あん、北海道産大納言あずき、白玉が入っており、それぞれの食感や甘みも楽しめる。
【写真】濃い抹茶「四方の薫」を添えて提供！ 和スイーツの「冷やし抹茶ぜんざい」も
■老舗製茶問屋「山政小山園」の抹茶を使用
今回“Premium matcha”をテーマに発売されるのは、創業以来パートナーシップを築いてきた、京都・宇治の老舗製茶問屋「山政小山園」とともに作り上げた夏限定スイーツ。
一方「冷やし抹茶ぜんざい」は、注文ごとに、一杯ずつ丁寧に点てた抹茶「四方の薫」を別添えで提供し、自身で仕上げる和スイーツ。抹茶を引き立てる素材に、抹茶ゼリーと抹茶アイス、オリジナル小倉あん、北海道産大納言あずき、白玉が入っており、それぞれの食感や甘みも楽しめる。